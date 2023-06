’Cokebaron Isaac B. alias ’Bom’ opgepakt in Turkije’

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam laat weten de aanhouding nog niet te kunnen bevestigen. ,,We hebben geen officieel bericht uit Turkije gekregen.”

‘Bom’, die bekendstaat als zeer gewelddadig, kwam bij de Turkse opsporingsdiensten in beeld in de jacht op Nederlands ‘most wanted’ crimineel Bolle Jos. De in Ghana geboren Isaac B. staat volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam samen met crimineel Jos Leijdekkers, beter bekend als ‘Bolle Jos’ of ‘Josje Breda’ ‘bovenaan de voedselketen’ van de onderwereld. ‘Bom’ wordt evenals Leijdekkers gezien als een van de hoofdrolspelers in de grootschalige handel, import en export van cocaïne in Nederland en België.

De Amsterdamse rechtbank veroordeelde hem zes maanden geleden tot 12 jaar cel. Volgens de rechters is B. de leider van een criminele organisatie die zich bezighoudt met de invoer en handel in cocaïne en import. In februari werd de Rotterdammer door de Belgische rechtbank veroordeeld tot zes jaar cel voor het leiden van een criminele organisatie. Hij stond daar terecht voor een aanslag op het Italiaanse restaurant The Pasta House in Antwerpen op 28 augustus 2020.

Vorige week prijkte zijn naam in een vertrouwelijk politiedocument in Turkije. Zijn naam was een van de acht die nog door justitie in Turkije worden gezocht. Ook Jos Leijdekkers staat op die lijst.

Verguld pistool

De 31-jarige Bolle Jos zou zich lange tijd schuil hebben gehouden in Turkije. Twee weken geleden werden 23 verdachten rondom Leijdekkers in vijf Turkse provincies aangehouden. Onder de arrestanten zou zich de zwager van Leijdekkers bevinden. Er is beslag gelegd op bijna 40 miljoen euro aan onder andere vastgoed. Ook werden geld en sieraden gevonden. Naast peperdure horloges troffen de autoriteiten ook een verguld pistool en versleutelde telefoons aan.