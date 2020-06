Senioren en dikke mensen ontmoedigd om terrasje te pikken

In Papendrecht is de afgelopen dagen al grote commotie ontstaan over de regels die het populaire restaurant Willaerts hanteert. „Uiteraard vragen wij gasten behorend tot een risicogroep het bezoek nog even uit te stellen”, luidt het verzoek van het etablissement aan de boorden van de Beneden Merwede.

De horecagelegenheid hanteert de lijst van het RIVM waarop behalve mensen van zeventig jaar en ouder ook onder meer hart-, long-, nier- en suikerpatiënten staan. Ook gebruikers van medicijnen voor een auto-immuunziekte en personen met een BMI hoger dan veertig vallen in de risicogroep.

Ouderen spuwen gal

Senioren die reikhalzend hebben uitgekeken naar de heropening van de horeca afgelopen maandag spuwen hun gal op sociale media. Zo wordt er zelfs opgeroepen tot een heuse boycot om de horecagelegenheid te dwingen ook ouderen weer met open armen te ontvangen. Uit een steekproef blijkt dat ook andere horecazaken een soortgelijk toegangsbeleid hanteren.

Directeur-bestuurder Liane den Haan van ouderenbond ANBO is woest over het verzoeken aan ouderen om de horeca nog even links te laten liggen. „Dit is niet de bedoeling en mag absoluut niet. Ik vind het onvoorstelbaar en onacceptabel dat horecagelegenheden op deze manier ouderen uitsluiten van een gezellig bezoek aan een terras of een restaurant.” ANBO roept senioren op om hun klachten te melden zodat deze besproken kunnen worden met vertegenwoordigers van de horeca.

Pijnlijk

Woordvoerster Maas Zwaan van de Willaerts Group waartoe ook restaurants in Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam behoren noemt de ontstane commotie ’pijnlijk’. „Er is totaal geen begrip voor onze situatie. Wij merken dat met name senioren er totaal lak aan hebben en denken dat alles weer kan. Wij zullen niemand weigeren, maar doen een beroep op het gezonde verstand van onze bezoekers”, aldus de zegsvrouw.

„Gastvrijheid is voor ons het allerbelangrijkste, maar wij hebben ook te maken met beperkingen en moeten ons aan de richtlijnen van het RIVM houden”, vervolgt ze. „Wij krijgen ook heel veel aanvragen om met grote groepen bijvoorbeeld een verjaardag te vieren. Dat is op dit moment ook nog niet mogelijk.”

Geen algeheel verbod

Van een algeheel horecaverbod in ons land voor ouderen en mensen die tot de risicogroep behoren is overigens geen sprake. Wel is nog altijd het advies om extra voorzichtig te zijn. „Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven”, luidt het overheidsadvies. Koninklijke Horeca Nederland benadrukt dat het verzoek aan mensen uit een risicogroep om de horeca voorlopig links te laten liggen geen algemeen advies van de brancheorganisatie is.

Heeft u tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952