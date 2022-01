Fietser in Blaricum overleden door aanrijding met auto

Voetbal

Heracles Almelo schorst Rai Vloet per direct

Heracles Almelo heeft besloten Rai Vloet per direct te schorsen. De club laat weten diep geschokt te zijn over nieuwe informatie die vrijdag bekend is geworden over het door Vloet veroorzaakte noodlottige ongeval op 14 november 2021. Een kind van vier jaar verloor daarbij het leven.