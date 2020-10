LIVE | Nu ook Schiermonnikoog niet meer coronavrij

Op Schiermonnikoog is de eerste coronabesmetting vastgesteld. Het gaat om een inwoner. De besmetting is vastgesteld door één van de huisartsen op het Waddeneiland. De GGD is op dit moment bezig met bron- en contactonderzoek. Schiermonnikoog was de enige nog coronavrije gemeente van het land.

Burgemeester Ineke van Gent: "Helaas is een eilander positief getest. Wij wensen onze inwoner en de familie veel sterkte en een spoedig herstel. Ik hoop dat de gevolgen en verdere besmettingen heel beperkt zullen zijn." Van Gent benadrukt dat het belangrijk is de landelijke maatregelen na te leven "die natuurlijk ook gelden op Schiermonnikoog".

Zondag is het dag 235 van de corona-uitbraak in Nederland.

