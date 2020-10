LIVE | Voor het eerst weer een coronabesmetting in Nieuw-Zeeland

Voor het eerst in lange tijd is er weer een nieuwe coronabesmetting binnen de bevolking geregistreerd in Nieuw-Zeeland. Volgens de gezondheidsautoriteiten is de besmette persoon vroeg opgespoord en is het risico op overdracht beperkt.

Ruim tien dagen geleden meldde minister Chris Hipkins van Volksgezondheid dat er geen actieve besmettingsgevallen meer binnen de bevolking waren. Het land rapporteerde die dag weliswaar drie nieuwe gevallen van Covid-19, maar dat was bij mensen die het land binnenkwamen. Het laatste besmettingsgeval in Nieuw-Zeeland zelf dateerde toen van twaalf dagen daarvoor.

Eerder dit jaar vierde het land al dat het honderd dagen coronavrij was, maar in augustus was er toch weer een uitbraak. Begin september eiste het virus voor het eerst in drie maanden weer een leven. De 186 gevallen sinds de nieuwe uitbraak waren op 7 oktober allemaal ’uitgedoofd’.

Meer nieuws

Binnenland:

Hersteld Hervormde Gemeente Staphorst laat meer dan 30 mensen toe

Mondkapjeshandleiding aangepast na rekenfout

Hulplijn 113 voorziet coronadrukte: ’Eenzaamheid en geldzorgen zijn triggers

NS schrapt tijdelijk de extra spitstreinen en weekendnachttreinen

Gereformeerde kerk Barneveld laat meer dan 30 bezoekers toe

Buitenland:

Ruim 5500 nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

In Frankrijk zijn voor het eerst binnen 24 uur meer dan 32.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd

Italië komt met nieuwe coronamaatregelen

Slowakije wil coronatest aanbieden aan alle volwassenen in het land

Financieel-economisch:

Sport:

Entertainment en persoonlijk:

Bekijk hier het liveblog van zaterdag 17 oktober