Juwelier Conservatorium Hotel bestolen

De Amsterdamse politie is momenteel bezig met een onderzoek. Personeel praat de opsporingsdiensten bij. De twee mannen zouden sieraden of horloges uit een vitrine hebben gehaald, aldus een woordvoerder van de politie. Of daar geweld bij is komen kijken, is niet duidelijk. De ingang aan de Van Baerlestraat is na de overval in ieder geval enige tijd gesloten geweest.

Er is een burgernet melding uit gegaan over de twee verdachten. Daarin wordt gerept van twee dertigers. Maar de politie stelt dat bij. Er wordt gezocht naar twee mannen tussen de veertig en vijftig jaar. Beiden droegen spijkerbroeken, de een had een groene jas, de ander een grijze.