Onrust binnen CDA om aanblijven Bijleveld

Demissionair D66-minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) stapte donderdag wel op na een motie van afkeuring, Bijleveld bleef zitten.

Bij de wekelijkse ministerraad was CDA-leider Wopke Hoekstra lang afwezig. Ook minister Grapperhaus (Justitie) en Bijleveld ontbraken.

Hoekstra wilde weinig kwijt: „Ik ben een half uur te laat, dus ik ga nu eerst naar binnen.”

Het vertrek van Kaag (D66) levert bij leden van het kabinet gemengde gevoelens op. Sommigen lopen met hun ziel onder hun arm, anderen vinden het juist een goed besluit.

Getergd

„Ik ben vooral getergd”, zegt D66-staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën). Hij is blij dat ze heeft besloten aan te blijven als leider van D66. „Ze is gewoon leider van de partij, en volgens mij is de noodzaak om een nieuw kabinet te vormen alleen maar groter geworden.”

Zijn partijgenoot en demissionair minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven spreekt van een ’waardig besluit’. „Ik vind het wel verdrietig. Het was een hele fijne collega, een fantastische vrouw om mee te werken en ik zal haar ontzettend missen.”

’Dit is nogal wat’

Van Engelshoven wil met CU ’zo goed mogelijk zakelijk samen blijven werken’. „Het woord ’wrok’ zou ik niet gebruiken, maar er is wel iets gebeurd. Door een coalitiepartij is er een motie van afkeuring tegen het kabinetsbeleid gesteund. Dat is nogal wat.”

CU-minister Slob (Onderwijs) vindt het besluit van de CU-fractie om de motie te steunen verdedigbaar. „Kamerfracties behoren hun overwegingen en afwegingen te maken, en dat is gisteren ook gebeurd.”

Van zijn partijgenoot Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, had Kaag niet hoeven opstappen. „Ik kan ook wel stellen dat het gewoon een rottijd is.” Bij de ministerraad buigen de bewindspersonen zich verder over de verhoudingen.