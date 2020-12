Blijdorp vreest: ’Mogelijk moeten er dieren weg’

Dat zegt directeur Erik Zevenbergen tegen Rijnmond. Hij hoopt dat de dierentuin op 19 januari weer opengaat maar ’ik heb er een hard hoofd in’, aldus Zevenbergen. „Als het langer duurt, en we kunnen niet besparen wat we voor ogen hebben, moet je ook aan andere knoppen draaien. Dat kan ook het inkrimpen van de collectie dieren zijn.”

Een ’horrorscenario’ volgens de dierentuin. „We zijn nu bijna vier maanden dicht met deze lockdown erbij. We hebben bijna de helft minder bezoekers dan vorig jaar en dertien miljoen euro omzet minder. We hebben gedaan wat we konden met kostenbesparing, maar het gat blijft immens.”

Hoe de toekomst van de dierentuin eruit ziet, blijft dus voorlopig onduidelijk, meldt Rijnmond. Een faillissement is niet ondenkbaar, zegt Zevenbergen. „Daarin zit precies het gevaar. Iedereen denkt: Blijdorp gaat toch niet verloren. Maar dit is ook gewoon een bedrijf.” Blijdorp is wel ’een icoon van Rotterdam’, vindt Zevenbergen. „Ik vind dat je altijd hoop moet houden.”