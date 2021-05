Telefoon ’in goede gezondheid’ na bekeuring automobilist

De telefoon bleek nog op het dak van een politiewagen te liggen. Ⓒ politie lelystad

LELYSTAD - Een automobilist had onlangs dubbele pech langs de weg: na een boete was de persoon zijn of haar mobiele telefoon kwijt. In paniek werd de politie ’ op goed geluk’ opgebeld: rijdt iemand rond met een telefoon op het dak?