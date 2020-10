Paus draagt voor het eerst mondkapje tijdens gebedsdienst

Tot nu toe droeg de paus alleen een mondmasker in de auto op weg naar zijn wekelijks audiëntie in het Vaticaan. Dat leidde tot kritiek op onder meer sociale media, mede omdat hij soms dicht in de buurt van mensen kwam.

Het aantal coronabesmettingen in Italië stijgt snel .Ook enkele leden van de Zwitserse garde, die de paus beveiligt, hebben het virus opgelopen. Bij de katholieke leider uit Argentinië is op jonge leeftijd een long verwijderd.

Tal van hooggeplaatste leiders zijn aanwezig in Rome, onder wie patriarchen, rabbijnen, boeddhisten, hindoes en sikhs. Ook de islam is vertegenwoordigd.