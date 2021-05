Den Haag klaar met drillrapgeweld: ’Het gaat niet om aardappelmesjes, maar om machettes en Rambo-messen’

Premium Stan Huygens Journaal

Prins Constantijn wil meer ruimte voor ondernemers

Prins Constantijn vindt dat we elkaar minder in de weg moeten leggen. Hij was te gast op de dag voor iedereen die wil denken in oplossingen: de Big Improvement Day (BID). Docenten, ondernemers en topambtenaren kwamen aan het woord, evenals de prins die het boegbeeld is van Techleap: een steun in de ...