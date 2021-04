Marshelikopter staat klaar voor eerste buitenaardse vlucht

De eerste vlucht staat gepland voor maandag 06.30 uur Nederlandse tijd. In drie seconden moet de Ingenuity naar een hoogte van enkele meters gaan. Daar blijft hij 30 seconden hangen, om vervolgens gecontroleerd op dezelfde plek te landen. De eerste gegevens komen waarschijnlijk pas uren later aan bij de vluchtleiding in Californië. Dan wordt duidelijk of de vlucht is geslaagd. Als dat zo is, kan de Marshelikopter daarna een keer of vijf rondvliegen, telkens enkele honderden meters verder. Hij houdt het waarschijnlijk ongeveer een maand vol op Mars.

De Ingenuity is bijna een meter hoog en weegt ongeveer 2 kilo. Eind juli werd hij gelanceerd, als bagage in het laadruim van het Marskarretje Perseverance. Samen maakten ze de oversteek van 480 miljoen kilometer naar Mars en half februari landden ze daar, in een krater met de naam Jezero.

Helikoptertje Ingenuity is de allereerste drone ooit die gaat vliegen op een ander planeet. Ⓒ ANP/HH

De Ingenuity moet onder meer zien om te gaan met de lage luchtdruk op het oppervlak van Mars. Die is te vergelijken met de druk op 30 kilometer hoogte op aarde. Zo hoog kunnen aardse helikopters niet vliegen. Ook de batterijen opladen is moeilijk, Mars krijgt overdag ongeveer de helft van de zonne-energie op aarde. ’s Nachts worden de onderdelen aan boord blootgesteld aan temperaturen tot 90 graden onder nul.

Als de technologie op Mars blijkt te werken, kunnen helikopters helpen om een buitenaardse bestemming veel sneller te verkennen.