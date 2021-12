Oeps: Sint legt per ongeluk tas met twintig cadeaus bij verkeerde deur

Premium Buitenland

Van de slagvelden in Normandië tot cognac in Berchtesgaden, oorlogsheld Edward D. Shames was erbij

Van de landingsvelden in Normandië tot de Slag om Arnhem, van de ’Battle of the Bulge’ in de Ardennen tot de bevrijding van Dachau, er zijn maar weinig gevechtshandelingen aan het westelijk front waar Edward D. Shames niet bij betrokken was. De oorlogsveteraan overleed vrijdag op 99-jarige leeftijd ...