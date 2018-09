Weer heibel over onderzoek zaak-Nicole

Ⓒ ANP

DEN BOSCH - Opnieuw is vrijdag bij het gerechtshof in Den Bosch gesteggeld over statistisch onderzoek in het hoger beroep over verkrachting en doodslag van Nicole van den Hurk in 1995. Het Openbaar Ministerie (OM) liet onderzoek doen naar de kans dat verdachte Jos de G. aan beide schuldig is.