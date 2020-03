Corona in Brits parlement, maar Boris Johnson wil van geen test weten

De 62-jarige staatssecretaris is onmiddellijk in thuisisolatie geplaatst. Ook in de gebouwen rond het parlement zijn maatregelen genomen. Zo is haar werkkamer afgezet met rode politielinten: 'COVID-19 DO NOT ENTER’.

Dorries liet weten dat ze niet precies meer weet met wie ze de afgelopen week allemaal contact heeft gehad. „Als je naast mij zat in de theekamer of de bibliotheek, laat het me dan weten”, roept de staatssecretaris op.

Voor de krant Daily Mail is het coronageval in het Britse parlement groot nieuws. Ⓒ screenshot Daily Mail

Volgens The Times is nog niet bekend door wie Dorries besmet is geraakt. Dorries had contact met honderden personen in het Britse parlement. De receptie waar ook Boris Johnson was, vond plaats in de ambtswoning Downing Street 10. Dorries zou afgelopen vrijdag ziek zijn geworden. Dinsdagavond bleek dat ze besmet was met het coronavirus.

Er zijn geen plannen om het Britse parlement te sluiten, liet een zegsvrouw woensdag weten. Johnson heeft Dorries een voorspoedig herstel gewenst.

Beleidsmakers maken zich zorgen over het mogelijk kwetsbare parlement. Veel politici zijn op leeftijd. Bovendien reizen ze veel en ontmoeten ze veel mensen, waardoor de kans op besmetting groter lijkt.