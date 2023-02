Afval carnaval Den Bosch en Maastricht blijft liggen

Afval in Maastricht blijft liggen. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Een deel van de gemeenteambtenaren in Den Bosch en Maastricht legt vanaf woensdag een week lang het werk neer. Het gaat vooral om werknemers van de stadsreiniging. Het doel van de staking, die is georganiseerd door vakbond FNV, is een betere cao.