Vermiste emoe loopt al ruim 24 uur rond in Limburg: ’Wij staan ook voor een raadsel’

VOERENDAAL - Sinds gistermiddag loopt er een ontsnapte emoe rond in Limburg, waarschijnlijk rond de omgeving Weustenrade en Retersbeek. Het dier leeft al vijfentwintig jaar in gevangenschap, maar sprong gisteren over een draad. „Hij is waarschijnlijk geschrokken door schoten.”

Beeld ter illustratie: een emoe. Ⓒ ANP / EPA