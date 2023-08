Nederlander gearresteerd in Zambia na vondst privéjet vol geld en ’goud’

Dat melden media in het Afrikaanse land. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kon donderdag geen nadere informatie geven over een arrestatie van een landgenoot na het bizarre voorval.

Het privévliegtuig dat werd doorzocht was afkomstig uit de Egyptische hoofdstad Caïro. Autoriteiten voerden een controle uit nadat ze argwaan kregen en kwamen al snel even bijzondere als alarmerende smokkelwaar tegen. Er werd in totaal 5,7 miljoen dollar aan contant geld aangetroffen, vele honderden goudstaven (die na onderzoek nep bleken te zijn), meerdere pistolen en 126 patronen. Directeur-generaal Nasun Banda van de Zambiaanse drugshandhavingscommissie zei op een persconferentie in hoofdstad Lusaka dat er in totaal tien mensen zijn aangehouden. Naast de Nederlander zijn dat zes Egyptenaren, een Spanjaard, een Let en een Zambiaan.

127,2 kilogram

„Op basis van informatie die we binnenkregen hebben we samen met agenten van verschillende wetshandhavingsinstanties deze operatie uitgevoerd”, zei Banda, onder andere in het medium Lusaka Times. „Dat heeft geresulteerd in de beslagname van een behoorlijke hoeveelheid materiaal.” Volgens de directeur-generaal ging het qua wapens om vijf pistolen en zeven magazijnen, plus de grote hoeveelheid munitie. De ruim 600 vervalste goudstukken hadden een gewicht van 127,2 kilogram. Ook werd er apparatuur aangetroffen om het goud te meten en wegen.

Zambia’s minister voor Mijnbouw en Ontwikkeling van Mineralen, Paul Kabuswe, zei dat na onderzoek duidelijk werd dat de goudstaven bestaan uit een mengsel van koper, zink, tin en nikkel, waarna een gouden coating is gebruikt om ze echt te laten lijken. De miljoenen dollars zijn in beslag genomen en ondergebracht bij de Bank of Zambia. Ook het privévliegtuig zelf is geconfisqueerd. Het was maandag vertrokken vanuit Caïro en landde in de avond op Kenneth Kaunda International Airport.