Voortvluchtige Nederlander (21) opgepakt na dubbele moord in Italië

De verdachte sloeg na de steekpartij woensdag op de vlucht in een bosgebied. Zeker honderd politiemensen, geholpen door speurhonden, waren betrokken bij de klopjacht op de verdachte. Volgens de krant La Stampa zou hij slapend gezien zijn in een kapelletje in het bos.

Video:De politie was vannacht nog druk opzoek naar de 21-jarige Nederlander die in Italië zijn vader en familievriend zou hebben doodgestoken.Tekst gaat verder onder de video.

Volgens de Italiaanse publieke omroep RAI is de man donderdagochtend nog door iemand gezien, maar werd aan de melding geen gehoor gegeven. Hij zou de nacht hebben doorgebracht in het bos en zijn dorst hebben gelest met water uit een beekje.

Lokale autoriteiten waarschuwden de bewoners om de Nederlander niet zelf te benaderen, maar om de politie te bellen. Hij zou psychische klachten hebben.