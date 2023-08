Voortvluchtige Nederlander (21) opgepakt na dubbele moord in Italië

Montaldo di Mondovì - Sacha C., de man die zijn vader en een familievriend zou hebben doodgestoken, is opgepakt in Italië. Na de moord op vader Chain-Fa (65) en huisarts Bert ter Horst (60) werd een grootschalige zoektocht ingezet die nu ten einde is gekomen.

Sacha C. Ⓒ Italiaanse politie