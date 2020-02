Auto rijdt in op militairen in Jeruzalem, veertien gewonden

De aanrijding gebeurde in een populair uitgaansgebied, niet ver van de Palestijnse wijken in Oost-Jeruzalem. De bestuurder is na het incident gevlucht.

De ambulancedienst meldt dat twee mannen van twintig jaar naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Een van hen liep zwaar letsel op. De rest had lichte verwondingen.

Sinds de Amerikaanse president Donald Trump zijn vredesplan voor de Palestijnen en Israël heeft gepresenteerd, is de spanning in de regio opgelopen.