Oud-Volt’er Nilüfer Gündoğan stopt met landelijke politiek

„Na de verkiezingen zal ik niet meer terugkeren in de Kamer. In mijn verklaring en in mijn gesprek leg ik uit waarom. Het is een grote eer om Kamerlid te zijn, maar er gaat een deur dicht en een raam open”, zegt ze.

In de verklaring geeft ze aan dat zij zich realiseerde dat de val van het kabinet het einde van haar Kamerlidmaatschap zou betekenen. „In een paar maanden uit het niets een vitale en kansrijke eigen beweging uit de grond stampen, is simpelweg onmogelijk.”

Grensoverschrijdend gedrag

Gündoğan werd op 22 maart vorig jaar door Volt uit de Tweede Kamerfractie van die partij gezet na beschuldigingen aan haar adres over grensoverschrijdend gedrag. Daarna ging zij verder als zelfstandig Kamerlid.

In de verklaring zegt ze verder dat ze „op zoek gaat naar andere manieren om mij in te zetten in het maatschappelijk en publieke debat.”