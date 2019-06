PvdA en GroenLinks steunen pensioendeal

De twee partijen willen continu kunnen toetsen of de wetten die hier uit voortkomen, wel door de beugel kunnen. Omdat het een akkoord op hoofdlijnen is, willen ze de precieze uitwerking afwachten. „We kennen nog niet alle details, daarom maken we een expliciet voorbehoud”, zei GL-voorman Klaver. Maar hij is blij dat er een akkoord ligt en ’ik denk dat het Nederland echt vooruit helpt’.

Asscher noemt het voorlopige akkoord een ’goeie zaak voor jong en voor oud’. Beide linkse partijen zijn er onder meer blij mee dat de stijging van de AOW-leeftijd wordt getemperd en dat er ’een betaalbare’ arbeidsongeschiktheidsverzekering’ voor zzp’ers komt.