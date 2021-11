Amalia staat graag op met Atje voor de Sfeer van René Karst: ’Wil het met alle liefde komen zingen’

Premium Columns

In Nederland is het bijna niet mogelijk om een serieus debat te voeren over euthanasie

Het lijkt een van de laatste grote taboes in onze samenleving: kritiek op onze omgang met abortus. In november 1984 trad de Nederlandse abortuswet in werking. Die bepaalt dat voortijdige zwangerschapsafbreking tot de 24e week mag plaatshebben. Inmiddels worden er per jaar in ons land zo’n dertigduiz...