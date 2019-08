’Inval dreigt bij Hasseltse bejaarden om twee wietplanten’

Dat meldt RTV Oost. Wie de klager is weten Jan en Jannie niet precies, maar ze hebben wel een vermoeden. „Iemand die niet eens hier woont. We zijn de buurt in geweest en niemand had er moeite mee dat we die plantjes hebben. En last hadden ze er helemaal niet van.”

Echtgenoot Jan maakt inmiddels wietolie van de twee plantjes omdat het echtpaar had vernomen dat dit de huidkwaal zou kunnen onderdrukken. „Jannie kan al jarenlang geen rok of korte broek dragen vanwege haar ziekte. Ze neemt af en toe een een paar druppeltjes wietolie en volgens haar heeft het effect”, vertelt de man aan RTV Oost.

Gedoogbeleid

Wettelijk is het toegestaan om een aantal plantjes te hebben, maar er mag niet van geoogst worden. In veel gemeenten wordt medicinaal gebruik gedoogd. Maar bij gemeld overlast, is de politie verplicht om in te grijpen. „De politie is hier nu een paar keer aan de deur geweest. Als we de plantjes niet zelf weghalen, dreigen ze met een proces-verbaal en krijgen we misschien een strafblad. Psychisch is dit zwaar. Krijgen we een boete? Of een strafblad?”