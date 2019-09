Opnieuw leden motorclub Caloh Wagoh opgepakt

Ⓒ FACEBOOK

DEN HAAG - Opnieuw zijn drie mannen aangehouden in het onderzoek naar de motorclub Caloh Wagoh. Het gaat om een 37-jarige man uit Rijswijk en twee mannen van 32 en 52 uit Den Haag, allen leden van de motorclub, meldde het Openbaar Ministerie in Den Haag dinsdag. Onlangs werden al twee verdachten aangehouden op Sint-Maarten en in Spanje.