Lichaam sinds storm Eunice vermiste Ier gevonden in Almere

Kopieer naar clipboard

Het Veteranen Search Team in actie. Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / AS Media

ALMERE - Het lichaam van een sinds de storm Eunice vermiste Ier is vrijdag gevonden in de Lage Vaart in Almere. De 39-jarige man was sinds 18 februari niet meer gezien.