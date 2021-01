12 jaar cel geëist tegen schoonzoon Klaas Otto

Foto ter illustratie Ⓒ ANP

BREDA - - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Breda twaalf jaar geëist tegen de 36-jarige Paul G. uit Bergen op Zoom. De schoonzoon van No Surrender-oprichter Klaas Otto wordt er van verdacht diverse criminele organisaties te leiden.Van die criminelenclubs is de meest beruchte de organisatie die een lab in het Belgisch-Limburgse Eksel bestierde. In januari 2019 stierven daar drie mannen van 22, 23 en 25 jaar uit Valkenswaard en Eindhoven.