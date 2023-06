Nieuwe tik voor Adema: planbureau vindt stikstofplannen te vaag

Dat melden meerdere Haagse bronnen aan De Telegraaf. Adema en de landbouworganisaties hebben drie weken geleden, na een hele nacht dooronderhandelen, een voorlopig conceptstuk opgestuurd naar meerdere instituten om de plannen door te rekenen. Maar die zijn volgens ingewijden voorlopig ’nog niet concreet’ en niet serieus genoeg om een concrete berekening op los te laten. In de omgeving van Adema wordt daarom niet langer meer gesproken over ’doorrekeningen’, maar over ’appreciaties’.

Onder de loep

Naast het PBL zijn ook de Wageningen University & Research en het Louis Bolk Instituut gevraagd om de voorlopige plannen onder de loep te nemen. Maar alle drie de instituten zien nog te veel onzekerheden om een goed oordeel over de stukken te vellen. Voor Adema is er daarom nog altijd veel werk aan de winkel. De onderzoekers wagen zich onder meer niet aan het ’verdienvermogen’ van de boer, maar ook doelen voor de waterkwaliteit zouden niet te berekenen zijn.

Het is opnieuw een gevoelige klap voor de landbouwminister. Die is al maanden in de weer met landbouworganisaties om een gezamenlijk akkoord over de toekomst van de sector te sluiten. De deadline voor het sluiten van die deal is al meerdere keren opgeschoven. Drie weken geleden werd een ultieme poging gedaan om in elk geval tot een concept-akkoord te komen. In de Haagse Villa Ockenburgh werd de hele nacht door onderhandeld, waarbij ook premier Mark Rutte na middernacht aansloot.

Ook die sessie heeft niet tot witte rook geleid. Daarom hebben de onderhandelaars drie weken geleden besloten in elk geval de voorlopige plannen te laten doorrekenen door drie instituten. De hoop was dat die exercitie tot een doorbraak in de onderhandelingen zou leiden, maar daar is geen sprake van. „Het heeft in de kern van de zaak de discussie helemaal niet verder geholpen”, zegt een ingewijde zelfs. Deze week zijn de betrokken organisaties voor het eerst weer aangeschoven voor een toelichting op de doorrekeningen, volgende week wordt er weer verder onderhandeld.

Illegaal verklaard

Pijnpunten zijn nog steeds de omstreden ’GVE-norm’ die bepaalt hoeveel dieren per hectare mogen worden gehouden. De invoer van zo’n norm zou betekenen dat het mes in de veestapel moet, vooral onder de rivieren. Ook zou er nog geen schot zitten in oplossingen voor PAS-melders. Dat zijn duizenden boeren die buiten hun schuld om illegaal zijn verklaard door geblunder van de overheid. Tegelijkertijd zouden doelen voor water, klimaat, stikstof en natuurherstel nog onvoldoende geborgd zijn. Andere ingewijden melden dat emissies van stikstof en klimaat middels ’aannames’ wel ’redelijk’ in kaart gebracht zijn, maar dat het ’niet voorstelbaar’ is dat die in 2030 al gehaald worden, onder meer omdat de overheid de opgave zelf niet waar kan maken.

Landbouworganisatie LTO heeft inmiddels 21 juni als nieuwe deadline gesteld voor het akkoord. Ook in de coalitie wordt er met smart gewacht op een deal met de agrarische sector. Het akkoord is namelijk een van de ontwikkelingen waar het CDA op wil wachten voor het opnieuw wil onderhandelen met de andere coalitiepartijen over de stikstofparagraaf uit het coalitieakkoord.