A2 bij Holendrecht helemaal dicht door ongeluk

Amsterdam - De A2 richting Amsterdam is bij Holendrecht is afgesloten vanwege een groot ongeluk. Bij het ongeluk zijn meerdere voertuigen, inclusief een vrachtwagen betrokken. Er zijn lange files ontstaan en het verkeer wordt omgeleid via de A27 en A1. Het is nog onbekend hoe lang de A2 dicht blijft.