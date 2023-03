Ongeval met meerdere voertuigen, A2 richting Amsterdam dicht

Amsterdam - De A2 tussen Abcoude en knooppunt Holendrecht is dicht in de richting van Amsterdam vanwege een ongeluk met meerdere voertuigen, meldt Rijkswaterstaat. Er is onder meer een traumahelikopter opgeroepen vanwege het ongeluk. Of, en zo ja, hoeveel gewonden er zijn is nog onbekend, laat een woordvoerder van de politie weten. Het is nog onbekend hoe lang de weg dicht blijft.