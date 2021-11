Horeca accepteert niet nóg meer maatregelen: ’Bijna twee jaar lang alles gegeven en opgeofferd’

Directeur Dirk Beljaarts van de koepel zegt ’alle begrip’ te hebben voor uitbaters die ondanks de horeca-avondklok gewoon openblijven nadat de klok zeven heeft geslagen: „Na twintig maanden falend overheidsbeleid is het draagvlak bij KHN en ondernemers tot het nulpunt gedaald. We accepteren niet dat er nóg meer maatregelen over de sector worden afgekondigd”, zo meldt Beljaarts in samenspraak met KHN-voorzitter Robèr Willemsen.

Volgens de branchevereniging is het negeren van de kabinetsmaatregelen ook simpelweg een kwestie van overleven is. „De financiële rek is er echt uit. De aangekondigde steun tijdens eerdere lockdowns is nooit tot 100 procent schadevergoeding gekomen. De grens van het betamelijke is bereikt”, zo staat te lezen in een verklaring als reactie op de ’milde lockdown’ die het kabinet vanavond wil afkondigen. Volgens KHN werkt de huidige situatie, waarin bezoekers bij binnenkomst in een etablissement om een QR-code wordt gevraagd, prima. „Laat de ondernemers en gasten er zelf uitkomen. Een gang naar de horeca is en blijft een vrije keuze waarbij de overheid echt niet nodig is.”

’Twee jaar alles gegeven en opgeofferd’

Binnen de belangenvereniging is vanochtend langdurig overlegd over de nieuwste Covid-maatregelen. Waar KHN haar leden de afgelopen periodes steevast adviseerde de landelijke regels na te leven en hooguit via een gang naar de rechter veranderingen af te dwingen, wordt deze lijn nu bewust doorbroken. Er wordt hardop steun en begrip uitgesproken voor verzet tegen de nieuwste coronaregels. ’De maat is echt vol’, zo schetst de koepel. Beljaarts: „We hebben gedurende bijna twee jaar letterlijk alles gegeven en opgeofferd voor de volksgezondheid, want die staat ook bij ons op nummer 1. Maar het is echt een brug te ver om deze nieuwe maatregelen door te voeren, zonder de geringste onderbouwing.”

De uitgaanskoepel wijst op bron- en contactonderzoeken van het RIVM en GGD’s waaruit blijkt dat nog geen drie procent van de besmettingen aan de bar of dis wordt opgelopen: „Terwijl de horeca veilige plekken biedt, wordt de rekening van het falende kabinetsbeleid opnieuw bij het MKB en onze leden gelegd”, zo fulmineert Beljaarts. Hij verwijt het kabinet laksheid: „Er was twintig maanden de tijd om de zorgcapaciteit uit te breiden en het zorgpersoneel fatsoenlijk te belonen en waarderen voor het verrichte werk. En waarom loopt Nederland achteraan in Europa bij het zetten van een boosterprik”, zo vraagt de KHN-top zich in een open verklaring af.