Stormachtige dinsdagavond verwacht, daarna keert de hitte terug

Wolken en zonnige momenten wisselen elkaar dinsdag af en lokaal valt een bui. Het wordt rond de 20 graden. Gedurende de avond wordt op verschillende plaatsen regen verwacht en is er een kans op hevige windstoten. Dit zet zich voort tot en met woensdagochtend, waarbij het in het noorden eerst nog flink regent. Vooral lokaal worden tientallen millimeters neerslag verwacht.

Later in de ochtend trekt het regengebied noordoostwaarts weg en breekt vanuit het zuidwesten de zon door. Geleidelijk neemt de westenwind in de middag overal in kracht af naar matig en vrij krachtig langs de kust. Wolken en zon wisselen elkaar af en er komt een enkele bui voor. De temperatuur ligt woensdag opnieuw rond de 20 graden.

Wolken en opklaringen wisselen elkaar ’s avonds af en er trekken enkele buien over. Tijdens de nacht naar donderdag wordt het op de meeste plaatsen droog en klaart het breed op. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar zo’n 11 graden.

Vanaf donderdag hogere temperaturen, in weekend boven de 30 graden

Donderdag is de dag waarop de temperaturen oplopen. Met temperaturen tussen de 20 en 24 graden komt de temperatuur wat hoger uit dan voorgaande dagen. Verspreid over het land komen buien voor, maar grote neerslaghoeveelheden staan niet op het programma. Vrijdag draait de wind naar het zuiden tot zuidoosten en deze brengt warme en droge lucht naar ons land. De zon schijnt flink en op grote schaal wordt het 25 tot 30 graden.

De temperatuur loopt in het weekend nog verder op. Zaterdag wordt het op veel plaatsen tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden. De zuidoostenwind is zwak tot matig. De zon schijnt eerst flink, maar zaterdagmiddag neemt de bewolking geleidelijk toe gevolgd door enkele buien. Op zondag komen waarschijnlijk op meerdere plaatsen regen- en onweersbuien voor. Het wordt broeierig warm met 25 tot 30 graden, maar na het weekend is de hitte verdreven.