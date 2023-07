Stormachtige woensdagochtend verwacht, daarna keert de hitte terug

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

Amsterdam - Het belooft een stormachtige woensdagochtend te worden, zo waarschuwt het KNMI. Op Limburg na geldt voor het hele land code geel. Dinsdagavond al gaat het op steeds meer plaatsen regenen en de wind neemt flink in kracht toe. Woensdagmiddag neemt de wind overal juist in kracht af. Ook zal de temperatuur in de loop van de dagen oplopen tot tropische hoogtes.