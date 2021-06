Gezin vast op Curaçao om ’schoolverzuim’ dochter (11)

Premium Buitenland

In de valstrik van haar eigen familie gelopen? Italië in de ban van verdwenen tienermeisje Saman Abbas

Al weken wordt er in Italië gezocht naar Saman Abbas (18). Ze verdween op 1 mei, na de zoveelste hoogoplopende ruzie met haar ouders over een gearrangeerd huwelijk in Pakistan. De kans dat ze nog leeft, lijkt nihil. Alles wijst erop dat ze in de valstrik van haar eigen familie is gelopen.