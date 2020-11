Jongerenclub BIJ1 verwijdert opruiende post over politie

In een kort statement zegt Radicaal dat dat is gebeurd op verzoek van iemand die op de ’reclameposter’ stond. ,,Radicaal heeft de meme verwijderd, nadat een van de personen op de foto heeft aangegeven liever niet met het statement geassocieerd te worden”, laat de PJO (politieke jongerenorganisatie) van BIJ1 weten.

Meme

Een meme moet een komische foto of video zijn. De afgelopen dagen ontstond er veel woede over die ‘meme’, waarin werd beweerd dat de politie een racistische, onderdrukkende organisatie zou zijn. ,,Verdedig jij graag onderdrukkers? Haal jij je zelfwaarde uit macht? Jouw racisme ongestraft kwijt kunnen? Sla jij mensen die je niet begrijpt in elkaar? Dan zoeken wij jou!! Om ons systeem in stand te houden!”, stond onder meer te lezen op de Instagram-pagina van Radicaal. „Nu met 300 euro netto bonus!”, verwijzend naar de coronabonus die minister van Justitie Ferd Grapperhaus onlangs aankondigde voor politiepersoneel.

Woede

Politiebonden waren verbolgen over het bericht, en lieten dat dan ook in niet mis te verstane bewoordingen weten. Koen Simmers, afdelingsvoorzitter van de Nederlandse Politiebond, noemde het bericht ‘enorm triest en zielig’. „Dit doet totaal geen recht aan de politie in Nederland en wat agenten momenteel allemaal doen.” Vanuit BIJ1 zelf kwam geen reactie, omdat ‘Radicaal een onafhankelijke organisatie is’. Na alle ophef heeft de PJO inderdaad een reactie geplaatst, maar daarin wordt allesbehalve het boetekleed aangetrokken.

,,Radicaal postte een satirische meme die tot een vloedgolf van reactie heeft geleid”, schrijft de club op de eigen website. ,,De meme raakt namelijk een gevoelige snaar: de Nederlandse politie heeft, in- en extern, een groot racismeprobleem en misbruikt haar geweldsmonopolie. Het bespreekbaar maken van problemen is stap één in het oplossen ervan. Maar dat bespreekbaar maken is lastig voor de politie zelf.” Ook refereert Radicaal aan de woede die er vanuit politiebonden is gekomen om het pamflet. ,,Werden ze maar zo boos als het over politiegeweld en racisme binnen het eigen korps ging! Dan was onze meme overbodig geweest.”