Stel uit vliegtuig gezet omdat dochter (2) geen mondkapje op wil

Wat een leuk bezoekje aan familie en vrienden in New Jersey had moeten worden, liep uit op een drama. In beelden, die de vrouw op Twitter geplaatst heeft, is te zien hoe haar man probeert het mondkapje op te krijgen bij hun dochter. Maar het meisje houdt haar handen voor haar gezicht en de pogingen mislukken dan ook.

Even later komt er een medewerker van United Airlines aangelopen die ze verzoekt hun spullen te pakken en het vliegtuig te verlaten. Ondanks smeekbeden moet het gezin toch vertrekken. Terug bij de gate staat hen nog een onaangename verrassing te wachten: hun bagage, inclusief het autostoeltje van Edeline, blijven achter in het vliegtuig. „We moeten nu wachten tot morgen totdat ze de bagage bij ons thuis afleveren en dat is twee uur rijden van het vliegveld.”

Volgens United Airlines is het gezin de volgende keer gewoon weer welkom. „De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en passagiers zijn onze hoogste prioriteit. We onderzoeken dit specifieke incident en hebben contact met de familie”, zo laat een woordvoerder weten aan Mirror. „Ze hebben het geld van hun tickets teruggekregen.”