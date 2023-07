Brand rampschip Ameland kan nog dagen duren

De kustwacht wijst naar eerdere branden op vrachtschepen die lang duurden, zoals in 2021 bij Sri Lanka en vorig jaar bij de Azoren.

Met brandblusinstallaties koelen de schepen Nordic uit Duitsland en de Guardian van de kustwacht het schip momenteel. De Nordic wordt later woensdag afgelost door de Fairplay 30, dat eveneens onder Duitse vlag vaart, en volgens de kustwacht beschikbaar wordt gesteld door de bergingsmaatschappij.

Video: ’Dan is het einde verhaal voor brandend vrachtschip Ameland’. Tekst gaat verder onder de video.

De situatie is op dit moment stabiel, zegt de zegsman. Het is echter nog niet mogelijk om de brand aan boord van de 200 meter lange Fremantle Highway te blussen. „Als er veel water aan boord komt, doet dat wat met het schip”, zei de woordvoerder van de kustwacht eerder. Daarbij is ook het blussen van elektrische auto’s niet makkelijk. De noodverbinding die nu is gemaakt, is bedoeld om het schip op zijn positie te houden. „Die is niet geschikt om te gaan slepen. Op het moment dat je dat grote schip van 200 meter lang op een andere plek wilt krijgen, dan heb je echt een grotere sleepboot nodig met grotere sleepkabel en dan moeten er mensen aan boord om dat te bewerkstelligen.” Hoewel die mensen gewend zijn onder moeilijke omstandigheden te werken, is dat volgens de kustwacht nu nog niet aan de orde.

Tekst gaat verder onder de video. Video: de hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

Op dit moment kijken de kustwacht, Rijkswaterstaat en een bergingsmaatschappij naar wat het beste plan van aanpak is. „Er zijn extra mensen en materieel onderweg richting onze noodsleper Guardian om te kijken naar wat de situatie aan boord is en hoe er veilig een sleepverbinding tot stand kan worden gebracht”, aldus de woordvoerder. Hij kan niet zeggen hoe lang het nog duurt voordat hier meer duidelijkheid over komt. „Het kost tijd om mensen daar te krijgen en goede berekeningen te maken. De veiligheid staat voorop.”

Dreigende milieuramp

Mocht het vrachtschip kunnen worden weggesleept, dan is nog niet duidelijk naar welke haven het gaat. De kustwacht houdt er ook nog steeds rekening mee dat het zal zinken. „Dat zorgt natuurlijk voor enorme schade, ook voor het milieu”, erkent de woordvoerder. Ook is er een zogeheten oliebestrijdingsvaartuig van Rijkswaterstaat onderweg, dat kan worden ingezet als er olie gaat lekken. Het gaat om het ms. Arca, die twee veegarmen van elk vijftien meter lang heeft. Met de veegarmen kan de olie afgevangen worden om te voorkomen dat die zich verder verspreidt.

Ⓒ Kustwacht

Op het schip zaten 23 bemanningsleden, allen afkomstig uit India. De bemanning heeft zelf geprobeerd de brand te blussen, maar dat lukte volgens de kustwacht niet. De brand ontwikkelde zich zeer snel. „De brand breidde zich steeds verder uit, waardoor een evacuatie werd opgestart.”

Zeven bemanningsleden zijn overboord gesprongen, de rest is met helikopters van de kustwacht van boord gehaald. „Het was een zeer grote brand, met zeer veel rookontwikkeling. Het was een zeer ernstige situatie aan boord. De kapitein besluit of wordt geëvacueerd of niet. Op een gegeven moment was de situatie zo nijpend dat werd besloten van het vaartuig te springen. Er waren reddingseenheden in het water, die hebben hen eruit gevist.”

Tekst gaat verder onder de foto

De route van en de plek waar het schip in brand vloog

De opvarenden zijn naar Lauwersoog en naar Groningen Airport Eelde gebracht. Zestien bemanningsleden zijn volgens de Veiligheidsregio Drenthe naar Groningen Airport Eelde overgebracht. Zij hadden ademhalingsklachten en zijn naar ziekenhuizen gebracht. Geen van hen verkeerde in levensgevaar.

Elektrische auto’s

Het Panamese schip was op weg vanuit het Duitse Bremerhaven naar Port Said in Egypte, met 2857 auto’s aan boord, waarvan 25 elektrische auto’s. De melding van de brand kwam rond middernacht binnen bij de hulpdiensten. Volgens een woordvoerder van de kustwacht is het vuur ontstaan op het voertuigendek, maar is de oorzaak nog niet duidelijk.

Tekst gaat verder onder de foto

Ⓒ Kustwacht

Duitsland biedt hulp aan

De Duitse autoriteiten hebben hun hulp aangeboden. „We houden de situatie in de gaten”, zegt het zogenoemde Havariekommando, dat onder meer brandweerwerk kan verrichten en kan helpen bij het voorkomen en bestrijden van milieuschade.

Het Havariekommando zou kunnen helpen met schepen of personeel, laat het hoofdkwartier in de Noord-Duitse stad Cuxhaven weten. Er is hulp „stand-by”, maar voor zover bekend is er nog geen Duits schip ingezet.

Tekst gaat verder onder de foto

Bij een brand op een vrachtschip ten noorden van Ameland is een dode gevallen. Ⓒ Persbureau Meter

De dienst werd twintig jaar geleden opgericht en is een samenwerking van de Duitse federale overheid en de deelstaten die aan de kust liggen. Het idee is dat het Havariekommando zowel op de Noordzee als de Oostzee kan helpen met rampenbestrijding. Het Duitse hulpschip Nordic ligt al klaar vlak bij het rampschip Fremantle Highway.

Vliegverbod

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft laten weten dat er een vliegverbod geldt boven het gebied waar het brandende vrachtschip ligt. Het gaat om een tijdelijk verbod, op verzoek van de kustwacht om hulpdiensten de ruimte te geven.

Alleen hulpinstanties mogen het gebied betreden. Er mag dus bijvoorbeeld wel een politiehelikopter vliegen. Het vliegverbod heeft volgens de kustwacht niet te maken met gevaarlijke stoffen die mogelijk vrijkomen.

Een woordvoerder van LVNL legt uit dat een dergelijk verbod altijd volgt op een verzoek van instanties en betekent dat bepaalde gebieden tijdelijk niet toegankelijk zijn voor vliegverkeer. Als LVNL dan een verzoek krijgt van een piloot die daar wil vliegen, wordt dat niet geaccepteerd.