Woensdag 19 juli opening Knopenmonument Westerbork Krabbé’s koffer vol herinneringen: ’Er werd nooit over de oorlog gepraat’

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

Jeroen Krabbé bij een selectie van zijn familiefoto’s in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork Ⓒ Jos Schuurman

Een deel van de familiegeschiedenis van Jeroen Krabbé lag jarenlang verscholen in een koffer onder het ouderlijk bed. „Ik wist dat ik er óóit wat mee moest”, zegt de acteur en kunstenaar nu. Toen hij werd gevraagd als gastconservator van Kamp Westerbork was het duidelijk. Dit was dé plek om de koffer te openen. Zijn grootvader van moederskant werd hier in 1943 op transport gezet naar Sobibor en daar vergast. Evenals haar zusje. En tachtig andere familieleden. „Maar er werd nooit over de oorlog gepraat.”