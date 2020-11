Reisadvies Aruba omgezet naar ’geel’

Ⓒ ANP/ HH

ORANJESTAD - Omdat het aantal besmettingen met het coronavirus op Aruba is afgenomen, is Aruba nu ook een zogenoemde code geel-bestemming voor passagiers uit Nederland. De kleurcode is donderdag omgezet van ’oranje’ (alleen noodzakelijke reizen) naar ’geel’ (let op: veiligheidsrisico’s).