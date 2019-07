’Lachende moordenaar’ geëxecuteerd in China

Zhao wurgde de meeste slachtoffers met zijn blote handen, maar zou ook een keer een telefoonkabel hebben gebruikt. De autoriteiten arresteerden hem in 2005. Hij bekende vervolgens een reeks misdrijven, waaronder het misbruik en de moord op een vrouw in het toilet van een textielfabriek in Hohhot in 1996.

Voor die laatste moord was al een 18-jarige man ter dood gebracht. Hij kreeg postuum eerherstel. Het hooggerechtshof maakte dinsdag bekend dat Zhao inmiddels ook is geëxecuteerd. Het hof noemde zijn misdrijven „bijzonder gruwelijk.”