Leeuw Jafar terug naar Frankrijk na doden leeuwin Wildlands

De 12-jarige Jafar kwam in augustus naar Emmen als opvolger van leeuw Dudley, die eerder dat jaar was doodgegaan. Stap voor stap werd Jafar geïntroduceerd bij de leeuwinnen, maar het verliep meteen al niet optimaal. Een leeuw moet zijn leidersplek opeisen bij de leeuwinnen, wat volgens de dierentuin altijd voor schermutselingen zorgt. Nauwelijks een maand later kwam het tot een dodelijk gevecht tussen Jafar en Tia, de leeuwin met de hoogste rang in Wildlands.

Omdat het niet rustiger werd in de leeuwengroep is Wildlands op zoek gegaan naar een nieuw onderkomen voor Jafar. Het park is opgelucht dat de leeuw kon terugkeren naar het Afrikaanse reservaat in Sigean. Jafar is goed aangekomen in Sigean, zegt Wildlands donderdag.

Bekijk ook: Leeuwin dood na gevecht met leeuw Jafar in Emmen