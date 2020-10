Trump mag ziekenhuis verlaten maar ’is nog niet uit gevarenzone’

Donald Trump Ⓒ AFP

Washington - „Ik zal het fantastische Walter Reed ziekenhuis vandaag om half zeven verlaten”, zo kondigde president Trump via tweet aan dat hij terug naar het Wite Huis mocht. Trump liet in de tweet weten dat hij zich prima voelt. „Ik voel me beter dan 20 jaar geleden!” Volgens Trumps lijfarts is de president nog niet uit de gevarenzone. Trumps behandeling zal doorgaan in het Witte Huis.