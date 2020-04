Opnieuw rellen in Parijse voorsteden

Afgelopen nacht zijn tien personen aangehouden in de steden Clichy, Rueil-Malmaison en Villeneuve-la-Garenne. In enkele andere gemeenten kwam het ook tot een treffen tussen politie en jongeren, maar werden geen arrestaties verricht.

,,Het is steeds hetzelfde liedje”, zei een anoniem gemeenteraadslid uit Clichy, vlak ten noorden van Parijs, tegen Le Parisien. ,,Ze zetten wat vuilnisbakken bij elkaar, steken ze in brand, de politie komt eraan en daarna bestoken ze elkaar: agenten spuiten traangas en flashballs, de jongeren hebben vuurwerk.”

Ongeluk

Een ongeluk tussen een politiewagen en een motorrijder, waarvan veel filmpjes op sociale media verschenen, was de aanjager van de onlusten. Zaterdagavond rond tienen reed een man zonder helm en te hard door Villeneuve-la-Garenne. Toen hij een auto die stilstond voor een rood stoplicht rechts inhaalde, vloog ineens het portier open. Het bleek een politieauto te zijn, een agent wilde hem aanhouden. De man knalde op het portier en brak zijn been. Volgens hem en omstanders die toesnelden, deed de politieman zijn deur expres open om hem ten val te brengen. De agent ontkent. Er is inmiddels een onderzoek geopend naar het incident.

Na enkele voorvallen aan het begin van de lockdown in beruchte achterstandswijken was het een paar weken relatief rustig. Sinds dit weekend laaien de onlusten op. Verenigingen die zich inzetten in probleembuurten wijzen erop dat de ophokplicht voor veel jongeren moeilijk is vol te houden, omdat ze vaak met grote gezinnen in een klein flatje zitten.

Vlam in de pan

Politiechefs in de gebieden rondom Parijs vragen agenten bij problemen niet met grote eenheden uit te rukken, maar ‘gematigd’ in te grijpen om te voorkomen dat de vlam echt in de pan slaat. Zij vrezen dat de spanningen oplopen tijdens de Ramadan, die eind deze week begint. Politiebonden zijn bang dat bij het breken van de vasten de lockdownregels niet in acht worden genomen en de jeugd in groten getale naar buiten komt.