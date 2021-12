Treinstewards Arriva mogen voortaan ’in beperkte vorm geweld’ gebruiken

„Onlangs is aan het ministerie van Justitie en Veiligheid toestemming gevraagd om een deel van de toezichthoudende medewerkers beperkte geweldsbevoegdheid te geven”, schrijven de bewindslieden. „Dit verzoek is inmiddels door het ministerie van Justitie en Veiligheid toegekend en wordt nu verder uitgewerkt.”

Op het traject veroorzaken asielzoekers - vaak uit zogenoemde veilige landen - al tijden overlast. Ze verblijven in het azc in Ter Apel en misdragen zich regelmatig in het openbaar vervoer. Zo zijn er geregeld meldingen van vandalisme of het bespugen van ov-personeel.