Campinggangers opgelet: vrijdag zware windstoten op komst

Vrijdag overdag lijkt er nog weinig aan de hand: een zacht windje, een beetje regen en een lichte bewolking. In de loop van de middag en vrijdagavond neemt de wind echter flink toe. Dat komt doordat zomerstorm Evert langs ons land trekt.

In een smalle kuststrook is er kans op zware windstoten tot 80 km/uur. In het binnenland komen vrijdagavond windstoten voor tot zo’n 60 km/uur. Ook op de Waddeneilanden en in Friesland en Groningen wordt het onstuimig, maar minder dan aan de westkust. In de nacht naar zaterdag neemt de wind geleidelijk weer af. Tot een officiële storm zal het niet komen.