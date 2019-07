Straffen tot 9 jaar voor Zaanse schietpartijen

De negentienjarige werd de tweede keer voor de deur van het ziekenhuis beschoten. Ⓒ LORENZO DERKSEN

ALKMAAR - De 33-jarige Giovanni H. uit Zaandam is door de Alkmaarse rechtbank wegens poging tot moord veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. H. schoot in de nacht van 13 oktober 2018 in het Zaans Medisch Centrum meermalen op de destijds 19-jarige Okan S. Tegen H. was twaalf jaar geëist.