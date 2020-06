Trump: ik liet betogers niet wegsturen bij kerk

„Ik heb niet gezegd dat ze weg moesten”, zei Trump over de demonstranten, die al dagen protesteren tegen politiegeweld. Ook zei de president dat de politie geen traangas gebruikte, maar volgens demonstranten en journalisten was dat wel degelijk het geval.

De actie van Trump bij de ’kerk van de presidenten’ leidde tot de nodige verontwaardiging, onder meer bij de bisschop van de Episcopaalse Kerk in Washington, Mariann Budde. Zij is boos omdat Trump volgens haar een van haar kerken zou hebben gebruikt om een politiek statement te maken. „Ik ben woedend”, aldus Mariann Budde tegen The Washington Post. „Alles wat hij gezegd en gedaan heeft, is geweld aanwakkeren.”

Vernield godshuis

De kerk, die tijdens onlusten werd vernield, ligt vlakbij het Witte Huis. Ook daar vonden de laatste dagen hevige rellen plaats. Volgens Amerikaanse media zou Trump vanwege de onlusten zijn overgebracht naar een beveiligde bunker onder het Witte Huis, maar volgens de president zelf was dat alleen voor een „inspectie.” „Ik ben twee of drie keer naar beneden gegaan voor een inspectie, want op een dag kan je zo’n plek misschien nodig hebben. Ik ging naar beneden om het te bekijken”, aldus Trump woensdag.

