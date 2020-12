Medewerker neergestoken in Amsterdamse supermarkt

De politie is op zoek naar de verdachte in de omgeving en verspreidde een Burgernetbericht. Daaruit blijkt dat het een blanke man zou betreffen die een grijze trainingsbroek en witte hoodie droeg. Hij is nog niet aangetroffen.

Het motief is onduidelijk. Volgens Het Parool ging er een ruzie over een mondkapje aan het steekincident vooraf. Onder meer een traumahelikopter werd naar de supermarkt in de Helmholtzstraat gestuurd. Woordvoerders van Albert Heijn zijn tot op heden niet bereikbaar voor commentaar. De recherche en forensische specialisten zullen onderzoek doen en hebben camerabeelden veiliggesteld.

Tips of beelden? Stuur een appje naar onze whatsapp tiplijn.