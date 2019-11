'Staatssecretaris Snel misleidt de Kamer'

Staatssecretaris Menno Snel van Financien Ⓒ ANP

DEN HAAG - Staatssecretaris Menno Snel van Financiën houdt nog altijd cruciale documenten in de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst achter voor de Tweede Kamer. Uit stukken die in handen zijn van Trouw en RTL zou blijken dat hij al veel langer weet dat het aantal gedupeerden als gevolg van het onrechtmatig stopzetten van toeslagen veel groter is.